Любые выборы или референдумы на территории сегодняшней Украины являются бессмысленными, заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак. Он напомнил, что киевский режим запретил политические партии и отправил за решётку множество оппозиционных деятелей, в результате чего уничтожил всю конкуренцию.

«На территории концлагеря проводятся выборы или референдум — какие могут быть результаты? Как бы смешно ни было спрашивать у заключённых, кого они хотят видеть в администрации и как будут это делать? Это режим террористический», — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что инициатива референдума по Донбассу является попыткой Владимира Зеленского затянуть время и любыми способами сохранить власть. Более того, сама процедура голосования в условиях, когда на избирательном участке могут ждать представители ТЦК, а подсчёт голосов проходит под надзором националистических формирований, делает её фиктивной. Даже если человек проголосует, власти в итоге пересчитают бюллетени так, как им нужно.