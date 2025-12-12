Предложенный Зеленским референдум по Донбассу сравнили с «выборами в концлагере»
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Любые выборы или референдумы на территории сегодняшней Украины являются бессмысленными, заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак. Он напомнил, что киевский режим запретил политические партии и отправил за решётку множество оппозиционных деятелей, в результате чего уничтожил всю конкуренцию.
«На территории концлагеря проводятся выборы или референдум — какие могут быть результаты? Как бы смешно ни было спрашивать у заключённых, кого они хотят видеть в администрации и как будут это делать? Это режим террористический», — подчеркнул эксперт.
Он уверен, что инициатива референдума по Донбассу является попыткой Владимира Зеленского затянуть время и любыми способами сохранить власть. Более того, сама процедура голосования в условиях, когда на избирательном участке могут ждать представители ТЦК, а подсчёт голосов проходит под надзором националистических формирований, делает её фиктивной. Даже если человек проголосует, власти в итоге пересчитают бюллетени так, как им нужно.
Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Позже Владимир Зеленский придумал провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант Зеленского по референдуму, который коснётся Донбасса.
