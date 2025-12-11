Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 16:33

Зеленский подтвердил требование США о выводе ВСУ из Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский подтвердил, что Вашингтон требует от Украины вывести войска из Донбасса. Об этом главарь киевского режима заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

По его словам, »примерно так выглядит компромиссное видение США».

«Геноцид руками Зеленского»: В Раде согласились со словами Лаврова о миллионе погибших в ВСУ
«Геноцид руками Зеленского»: В Раде согласились со словами Лаврова о миллионе погибших в ВСУ

Ранее британские СМИ сообщали, что украинская сторона на переговорах не исключала уступок в регионе в обмен на взаимные шаги России. Однако по мнению некоторых экспертов, подобные предложения могут быть тактическим манёвром, направленным на создание видимости переговорного процесса при сохранении жёсткой военной позиции, а заявления о «взаимных уступках» — попыткой побудить Россию к односторонним действиям без реальных гарантий со стороны Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar