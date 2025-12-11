Зеленский подтвердил требование США о выводе ВСУ из Донбасса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский подтвердил, что Вашингтон требует от Украины вывести войска из Донбасса. Об этом главарь киевского режима заявил, отвечая на вопросы журналистов.
«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», — они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — сказал он.
По его словам, »примерно так выглядит компромиссное видение США».
Ранее британские СМИ сообщали, что украинская сторона на переговорах не исключала уступок в регионе в обмен на взаимные шаги России. Однако по мнению некоторых экспертов, подобные предложения могут быть тактическим манёвром, направленным на создание видимости переговорного процесса при сохранении жёсткой военной позиции, а заявления о «взаимных уступках» — попыткой побудить Россию к односторонним действиям без реальных гарантий со стороны Киева.
