Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, оценившего потери ВСУ более чем в миллион человек. Украинский нардеп напомнил о разнице в количестве переданных тел погибших военных.

«Россия передала Украине 11 000 тел украинских военных. Украина передала России — 201 тело. Разница настолько чудовищная, что она сама говорит за себя. Сколько ещё наших людей лежит в степях как «пропавшие без вести»? <…> Лавров заявил о потерях Украины свыше миллиона человек. И сейчас уже очевидно, что правда может быть где-то рядом», — написал Дмитрук.

Он добавил, что цифры обмена телами — это один из объективных показателей боевых действий, который говорит о том, что от украинской армии мало что осталось. Дмитрук напомнил и про обмен пленными, отметив, что у Киева нет никого, кроме политзаключённых, а у российской стороны — тысячи бойцов ВСУ. Нардеп уверен, что это «геноцид украинцев руками Зеленского» — главарь киевского режима скрывает реальные потери, а семьи солдат ВСУ не получают ни компенсаций, ни тел близких. Дмитрук назвал убийственными цифры, озвученные Лавровым и не исключил, что реальный масштаб потерь Украины может быть ещё выше.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что по многочисленным независимым оценкам, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили один миллион человек. Дипломат отметил, что на сегодня Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, f в ответ получила 201 тело. Лавров подчеркнул, что потери противника продолжают стремительно расти.