По многочисленным независимым оценкам, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили один миллион человек. Эти цифры подчеркивают серьёзные последствия конфликта для украинской армии, заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Людские потери ВСУ по многочисленным независимым оценкам давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеалогически-заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу», — сказал он.

Лавров также отметил, что на сегодня Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, в ответ на что получила 201 тело погибших российских бойцов. Эти обмены стали частью более широкой гуманитарной практики в условиях продолжающегося конфликта.

При этом, по данным Генштаба ВС РФ и Минобороны России, с начала специальной военной операции Киев потерял уже 1,5 миллиона военнослужащих, включая погибших и раненых. По словам президента России Владимира Путина, Российская армия тоже имеет потери, однако они кратно меньше.