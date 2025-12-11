Путин в Индии
11 декабря, 09:01

Лавров сообщил об обмене телами погибших военных с Украиной по формуле «‎11000 на 201»

Обложка © Life.ru

Россия к сегодняшнему дню передала Украине более 11 тысяч тел погибших украинских солдат и забрала 201 своего бойца. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования конфликта.

«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат Вооружённых сил Украины и в ответ получили 201 тело наших бойцов», — отметил министр.

Эта статистика была представлена в контексте обсуждения гуманитарных аспектов конфликта и работы по возвращению тел. Озвученные цифры отражают масштаб потерь ВСУ и ситуацию, которая сейчас происходит на фронте.

Лавров предупредил о реакции России на размещение европейских войск на Украине

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что Украине удастся до конца текущего года договориться с Россией о новых обменах военнопленными. Он добавил, что Турция оказывает весомую поддержку в этом вопросе.

Владимир Озеров
