Лавров предупредил о реакции России на размещение европейских войск на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Европой, но готова ответить на любые враждебные действия, включая размещение европейских воинских контингентов на территории Украины. Лавров подчеркнул, что такие действия будут восприняты как прямая угроза безопасности России.

Министерство иностранных дел России ранее уже выражало обеспокоенность в связи с заявлениями о возможном размещении европейских сил на Украине. Лавров указал, что подобные шаги могут привести к эскалации конфликта и нарушить стабильность в регионе.

«Мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать. И к этому ответу мы уже готовы», — заявил министр на правительственном часе в Совете Федерации.

Напомним, Германия совместно с НАТО разработала секретный план OPLAN DEU на случай конфликта с Россией. В рамках этого сценария предполагается переброска к восточным границам ФРГ до 800 тысяч военнослужащих альянса, однако реализации мешают бюрократия, слабая инфраструктура и угрозы со стороны дронов.