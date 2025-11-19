Зеленский надеется возобновить обмен пленными с Россией до конца года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах возобновить процесс обмена пленными с Российской Федерацией в текущем году. Соответствующее заявление он сделал во время официального визита в Турцию.
«Очень стараемся возобновить обмены. Обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, которые содержатся Россией», — сказал Зеленский.
Он добавил, что Турция оказывает значительную помощь в этом процессе. Экс-комик также сообщил об обсуждении с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дипломатических аспектов урегулирования конфликта.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий киевскую делегацию на переговорах с Россией, прибыл в Стамбул для активизации диалога по вопросам обмена военнопленными и телами погибших. В то же время отмечается, что Киев в настоящее время не даёт ответа на предложенный Российской Федерацией проект мирного соглашения.
