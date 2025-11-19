Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах возобновить процесс обмена пленными с Российской Федерацией в текущем году. Соответствующее заявление он сделал во время официального визита в Турцию.

«Очень стараемся возобновить обмены. Обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, которые содержатся Россией», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Турция оказывает значительную помощь в этом процессе. Экс-комик также сообщил об обсуждении с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дипломатических аспектов урегулирования конфликта.