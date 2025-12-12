Путин в Индии
12 декабря, 10:22

Весь Донбасс — российский: В Кремле ответили на слова Зеленского о референдуме

Ушаков: Весь Донбасс является частью РФ, это прописано в Конституции России

Обложка © Life.ru

Россия не будет рассматривать вариант Владимира Зеленского по проведению референдума, который коснётся Донбасса. Теперь регион является Россией и к этому относятся не какие-то его отдельные части, а вся территория. Об этом в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Юнашев поговорил с Юрием Ушаковым. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Он также поздравил Юнашева с Днём Конституции России, добавив, что признание Донабасса также прописано нормативном правовом акте страны.

«Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником — сегодня День Конституции!» — уверено заявил Ушаков.

Напомним, что ранее Зеленский придумал провести референдум на Украине по территориальным вопросам. Если изначально он вовсе отвергал мысль об отказе от земель, то теперь решил обсудить это с народом. Как предполагается, по замыслу главы киевского режима, граждане должны будут дать своё согласие или отказ. в этом вопросе.

