12 декабря, 09:22

Ушаков: Москве может не понравиться мирный план с правками Украины

Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Россия может негативно оценить скорректированный американский план мирного урегулирования на Украине, если он будет согласован с Киевом и Европой без участия Москвы.

«Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться», — сказал Ушаков. Он подчеркнул, что любые предложения, которые американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должны быть в обязательном порядке представлены и российской стороне.

Ранее ряд СМИ опубликовал детали обновлённого варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. К основным пунктам предложения относятся: отвод вооружённых формирований Украины с территории Донбасса, отказ Киева от планов по вступлению в НАТО, проведение на Украине президентских выборов, а также совместное управление замороженными российскими активами.

Александра Мышляева
