Азаров обвинил Украину в попытке сорвать мирный процесс по плану США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что публикация в СМИ различных версий американского плана по урегулированию конфликта направлена на срыв мирного процесса. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

По его словам, цель подобных действий — подорвать возможные договоренности и переложить ответственность за их срыв.

«Виновной, как всегда, будет объявлена Россия», — отметил Азаров.

Ранее ряд СМИ опубликовал детали обновлённого варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. В числе ключевых положений назывались вывод украинских войск из Донбасса, отказ от вступления Украины в НАТО, проведение президентских выборов, а также совместное использование замороженных российских активов.

Накануне стало известно, что Киев направил Вашингтону свои правки к проекту соглашения. В России заявляли, что внимательно изучают поступающую информацию об обновлённом варианте плана урегулирования.