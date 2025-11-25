В ходе переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии были внесены правки в мирный план президента Дональда Трампа, однако их содержание не имеет принципиального значения, заявил председатель крымской региональной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он отметил, что переговоры проходят на фоне коррупционного скандала, инициированного структурами под американским влиянием, что создаёт неблагоприятную ситуацию для киевского режима. Политолог не исключил, что Киев мог добиться включения в документ пункта о «территориальной целостности» Украины в границах 2014 года, однако подчеркнул, что Россия официально не соглашалась с ранее опубликованными 28 пунктами плана.

«Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, говорил о том, что документ можно взять за основу для обсуждения, но принципиального согласия Москва на мирный план Трампа по всем пунктам и особенностям не давала», — напомнил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он также обратил внимание на разницу в подходах. Если российский лидер выразил готовность обсуждать документ как основу, то Владимир Зеленский продолжает использовать размытые формулировки, оттягивая чёткое определение своей позиции.