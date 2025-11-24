Предложенный рядом европейских государств план мирного урегулирования украинского конфликта изначально не имеет перспектив на успех. К такому выводу приходит британское издание Unherd, анализируя суть документа.

Публикация указывает на то, что ключевой проблемой инициативы является её прямое противоречие неоднократно озвученным Москвой принципиальным позициям.

«Этот план пересекает несколько неоднократно заявленных Россией «красных линий», от присутствия войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не представляют альянс, до открытой возможности для потенциального членства страны в военном блоке», — констатирует Unherd.

При этом, как отметил обозреватель, скептицизм в отношении эффективности данного предложения начинает проявляться и среди самих европейских лидеров. Они все больше сомневаются, что их инициатива сможет оказать какое-либо существенное влияние на реальный ход переговорного процесса между сторонами конфликта.

Напомним, американский мирный план по Украине был скорректирован после переговоров в Женеве между представителями США и Киева. По данным американских СМИ, в ходе текущих консультаций Владимир Зеленский выразил просьбу о предоставлении гарантий амнистии для себя и близкого окружения. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по его мнению, Россия готова рассмотреть обновлённую версию соответствующего документа. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что на данный момент официального текста переработанного плана Москва не получала.