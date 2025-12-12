Главарь киевского режима Владимир Зеленский отправится в Берлин для проведения переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эта евротройка известна под названием «Макмерцмер»

Как сообщает Bild со ссылкой на информированные источники, встреча запланирована на понедельник, 15 декабря. При этом, по имеющимся данным, представители Соединённых Штатов на этих переговорах присутствовать не будут.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Участники отметили важность ближайших дней, которые могут стать «решающими» для украинской стороны.