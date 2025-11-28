Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

28 ноября, 19:27

«Макмерцмер»: Названо трио политиков в Европе, которое заменило «Меркози»

Economist: Макрон, Мерц и Стармер сработались и заменили «Меркози»

Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер. Обложка © ТАСС / AP

В Европе сформировалось новое неформальное руководство. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер образовали сплочённое политическое трио. Их сотрудничество, как пишет The Economist, стало спонтанным ответом на вызовы времени и пришло на смену знаменитому дуэту Ангелы Меркель и Николя Саркози («Меркози»)

Журналисты предложили называют европейских лидеров «Макмерцмер» или «Стерцкрон», но пока в ходе классическая E3 — «евротройка». Сближению политиков помогла их 11-часовая поездка в Киев всего через несколько дней после вступления Мерца в должность. С тех пор они постоянно консультируются, координируя действия по поддержке Украины и выстраивая отношения с администрацией Дональда Трампа. Их советники по безопасности общаются несколько раз в неделю, оперативно реагируя на изменения ситуации.

Основой для такого тесного альянса стало масштабное оборонное сотрудничество. Великобритания и Германия подписали «исторический» договор о дружбе, а Лондон и Париж договорились о координации действий своих ядерных сил. Как заявил министр Франции по делам Европы, трио разделяет мнение, что «Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность», особенно в свете заявлений Трампа о НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
