Российские «руки» на СВО стали длиннее благодаря новейшим комплексам
Обложка © Минобороны РФ
Возможности российских сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) существенно расширились. Как сообщил офицер Вооружённых сил России, капитан Сергей Капралов, в беседе с газетой «Красная Звезда», «руки» России в зоне боевых действий стали «длиннее».
Командир батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», капитан Капралов, пояснил изданию, что под «удлинением рук» он подразумевает увеличение радиуса обнаружения воздушных целей, по которым ведётся работа данным ЗРК.
По его словам, комплекс, который был принят на боевое дежурство всего год назад, продемонстрировал значительный прогресс по сравнению с предыдущими системами. Капралов подчеркнул, что дальность обнаружения и поражения летательных объектов возросла, что и позволило констатировать: «Российская "рука" стала длиннее». Более того, он отметил, что этот ЗРК успешно справляется с поражением таких сложных целей, как управляемые авиабомбы JDAM, баллистические ракеты ATACMS и реактивные снаряды HIMARS.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил продолжение наступательных действий российских войск практически на всех направлениях. Он заявил, что ВСУ вынуждены перебрасывать подразделения для контрударов, что облегчает продвижение российской армии на других участках фронта.
