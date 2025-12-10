Российские «руки» на СВО стали длиннее благодаря новейшим комплексам

По его словам, комплекс, который был принят на боевое дежурство всего год назад, продемонстрировал значительный прогресс по сравнению с предыдущими системами. Капралов подчеркнул, что дальность обнаружения и поражения летательных объектов возросла, что и позволило констатировать: «Российская "рука" стала длиннее». Более того, он отметил, что этот ЗРК успешно справляется с поражением таких сложных целей, как управляемые авиабомбы JDAM, баллистические ракеты ATACMS и реактивные снаряды HIMARS.