Российские силы продолжают успешное выполнение задач в ходе СВО. На текущий момент соединения и части 2-й армии освободили населённые пункты Ровное, Рог и Гнатовка, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны.

По словам генерала Армии Валерия Герасимова, после того, как 1 декабря был представлен доклад об освобождении самого Красноармейска, Верховный Главнокомандующий, президент Владимир Путин обозначил дальнейшую цель: разгромить формирования противника в зонах к востоку от Красноармейска и в районе Димитрова. Задача успешно выполнена.

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.