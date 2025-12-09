Путин в Индии
9 декабря, 01:33

Боец ВС РФ отвлёк на себя и сбил беспилотник ВСУ, остановив атаку на «Нона-СВК»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи Вооружённых сил Российской Федерации гвардии сержант Василий Свалов предотвратил атаку украинского беспилотника на боевую машину. Военнослужащий сознательно вышел на открытое пространство, чтобы отвлечь и ликвидировать вражеский БПЛА, угрожавший самоходному орудию 2С23 «Нона-СВК». Такой информацией делится пресс-служба Министерства обороны РФ.

Находясь на дежурстве в районе расположения батареи, сержант вовремя заметил в воздухе дрон противника и немедленно приступил к решительным действиям. Выдвинувшись на открытую местность, он с дистанции менее 50 метров произвёл несколько метких выстрелов из своего штатного оружия — вражеский беспилотник был сбит.

После успешного выполнения задачи военнослужащий оперативно проинформировал командование о произошедшем. Это позволило артиллерийскому подразделению своевременно сменить огневую позицию, избежав потенциальных последствий атаки.

Недавно Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота в ходе выполнения задания на востоке Украины. Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошёл 8 декабря в дневное время. Погибшим является старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

