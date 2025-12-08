Продвижение российской армии способно оказать серьёзное влияние на будущие переговоры с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.

В публикации утверждается, что военные успехи должны убедить Дональда Трампа в необходимости заключения мира на российских условиях, а дальнейшая поддержка Киева является бессмысленной тратой ресурсов.

Журналисты издания также обращают внимание на проблемы украинских боевиков, в числе которых называется вынужденное растяжение сил по всей линии соприкосновения.

Ранее Путин раскрыл детали новых успехов РФ в зоне СВО. Он сообщил, что российским героям удалось взять под контроль ряд стратегически важных населённых пунктов. Глава государства отметил, что это создаёт основу для дальнейших действий по освобождению территорий, всё ещё контролируемых противником. Он подчеркнул необходимость продолжения выполнения задач строго в соответствии с замыслом спецоперации. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, активные наступательные действия будут продолжены для достижения поставленных целей.