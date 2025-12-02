Путин раскрыл детали новых успехов ВС РФ в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил об установлении контроля над несколькими крупными населёнными пунктами, имеющими стратегическое значение для дальнейшего освобождения территорий, остающихся под контролем противника. Выступая в ходе посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск, глава государства отметил, что российские войска наращивают давление по всей линии фронта.

«В последние дни действительно установлен контроль над несколькими крупными населёнными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе и той, которая ещё находится под контролем противника», — сказал глава РФ.

При этом Путин указал, что командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что ВС РФ продолжат ведение активных аступательных действий с целью полного освобождения Донбасса.