11 декабря, 14:52

Путин: ВС РФ полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО

Обложка © Life.ru

Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) находится полностью в руках российских вооружённых сил. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании, посвящённом текущей ситуации в зоне конфликта.

«Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооружённых сил», — заявил он.

Глава государства также отметил положительную динамику освобождения территорий Донбасса и Новороссии и выразил уверенность, что дальнейшие действия российских войск будут направлены на успешное выполнение поставленных задач и защиту интересов страны.

«Освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами генерального штаба», — сказал Путин в ходе совещания.

Путину доложили о взятии Северска
Путину доложили о взятии Северска

Также в ходе совещания, посвящённого ситуации в зоне специальной военной операции, Путин подчеркнул, что Вооружённые силы России превосходят противника и демонстрируют положительную динамику на всех фронтах. Эти слова президента передал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Наталья Афонина
