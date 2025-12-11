Путин: ВС РФ полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО

Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) находится полностью в руках российских вооружённых сил. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании, посвящённом текущей ситуации в зоне конфликта.

«Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооружённых сил», — заявил он.

Глава государства также отметил положительную динамику освобождения территорий Донбасса и Новороссии и выразил уверенность, что дальнейшие действия российских войск будут направлены на успешное выполнение поставленных задач и защиту интересов страны.

«Освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами генерального штаба», — сказал Путин в ходе совещания.

Также в ходе совещания, посвящённого ситуации в зоне специальной военной операции, Путин подчеркнул, что Вооружённые силы России превосходят противника и демонстрируют положительную динамику на всех фронтах. Эти слова президента передал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.