Путину доложили о взятии Северска

Президент Владимир Путин на совещании по ходу СВО получил подробные доклады о переходе Северска в ДНР под полный контроль российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече обсуждались и другие аспекты обстановки, однако ключевой акцент сделали именно на освобождении Северска. «Президент получил подробные доклады», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что Армия России завершила освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике, установив полный контроль над его территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и успешно ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.