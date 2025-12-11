Путин в Индии
11 декабря, 13:41

Путину доложили о взятии Северска

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин на совещании по ходу СВО получил подробные доклады о переходе Северска в ДНР под полный контроль российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече обсуждались и другие аспекты обстановки, однако ключевой акцент сделали именно на освобождении Северска. «Президент получил подробные доклады», — отметил Песков.

Триколоры в руках и на танках: Военкор показал первые фото из освобождённого Северска

Ранее стало известно, что Армия России завершила освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике, установив полный контроль над его территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и успешно ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

