9 декабря, 12:20

Mash сообщил об освобождении Северска, наши бойцы контролируют 99% территории

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооруженные силы Российской Федерации завершили освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике, установив полный контроль над территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили Mash, что вошли в город одними из первых и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Обстановка в Северске в эти дни. Видео © Telegram / Mash

Последние украинские силы покинули город, оставив незначительные группы, прячущиеся в подвалах и зданиях. В данный момент проводится очистка территории от мин и взрывчатых устройств, а также зачистка подвалов от остатков противника.

Сопротивление украинских войск было ограничено, и они поспешно отступили, не выдержав натиска российских войск. В последний раз ожесточенные бои проходили на окраинах города, где ВСУ пытались закрепиться за железнодорожной станцией, но не смогли удержать позиции.

Бойцы «Центра» уничтожают окружённую группировку ВСУ в Димитрове
Бойцы «Центра» уничтожают окружённую группировку ВСУ в Димитрове

Ранее стало известно, что под Северском в Донецкой Народной Республике подразделениям Вооружённых сил России противостоял украинский батальон бомжей. В начале 2025 года группа бездомных граждан была мобилизована в 81-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины. Однако вместо современного вооружения они получили лишь лопаты и устаревшие автоматы. Снабжение подразделения прекратилось через несколько дней, после чего бойцы были вынуждены самостоятельно искать продовольствие и воду в тыловых районах.

