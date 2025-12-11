Путин в Индии
Регион
11 декабря, 13:39

Триколоры в руках и на танках: Военкор показал первые фото из освобождённого Северска

Российские военные фотографируются с триколорами в освобождённом Северске

Обложка © Telegram / Kotsnews

Военные РФ начали делать фотографии с российскими триколорами в районах города Северск в ДНР. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал снимки в своём Telegram-канале, сообщив, что город уже очищен от ВСУ.

Российские военные в Северске. Фото © Telegram / Kotsnews

«Ждём официального подтверждения. Славянск и Краматорск приготовиться к возвращению в родную гавань», — написал военкор.

Северск (ранее назывался Яма) находится близ Артёмовска (украинское название Бахмут). По данным на 2022 год, в городе проживало почти 11 тысяч человек.

ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области

Недавно стало известно, что российские войска завершили освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике, установив полный контроль над его территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город среди первых и успешно ликвидировали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины.

