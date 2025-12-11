Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 09:23

ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

В Харьковской области российские подразделения освободили село Лиман, расположенное под Волчанском. Выбить боевиков с территории удалось группировке войск «Север». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области», — указали в пресс-службе ведомства.

Лиман расположен недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с селом находятся другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.

«Процеживали через марлю»: Бойцам СВО во время штурма Волчанска приходилось пить слитую из батарей ржавую воду
«Процеживали через марлю»: Бойцам СВО во время штурма Волчанска приходилось пить слитую из батарей ржавую воду

Напомним, что бойцам «Севера» удалось продвинуться на Сумском и Харьковском направлениях. За сутки российские штурмовые группы заняли более 20 зданий и домовладений, формируя полосу безопасности в приграничных областях. На Харьковском направлении южнее Волчанска продолжаются тяжёлые бои.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar