В Харьковской области российские подразделения освободили село Лиман, расположенное под Волчанском. Выбить боевиков с территории удалось группировке войск «Север». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области», — указали в пресс-службе ведомства.

Лиман расположен недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с селом находятся другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.

Напомним, что бойцам «Севера» удалось продвинуться на Сумском и Харьковском направлениях. За сутки российские штурмовые группы заняли более 20 зданий и домовладений, формируя полосу безопасности в приграничных областях. На Харьковском направлении южнее Волчанска продолжаются тяжёлые бои.