Войска группировки «Север» продолжают активное продвижение на Сумском и Харьковском направлениях. За сутки российские штурмовые группы заняли более 20 зданий и домовладений, формируя полосу безопасности в приграничных областях. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

На Сумском участке авиация и артиллерия отработали по всей линии фронта, а удары БПЛА «Герань-2» пришлись по тыловой логистике. Штурмовые подразделения продавили оборону ВСУ в лесополосах, продвинувшись местами до 200 метров.

На Харьковском направлении южнее Волчанска продолжаются тяжёлые бои. В Вильче российские силы взяли под контроль более 10 домов и продвинулись на 250 метров. В районе Лимана — плюс 150 метров и закрепление в 12 зданиях. В лесополосах между Меловым и Хатним продвижение составило до 400 метров.

Ранее Life.ru сообщал, что попытка контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в лесу под Харьковом закончилась провалом. По данным российских силовикoв, украинские бойцы, не добившись успеха и понеся потери, были вынуждены отступить на исходные позиции.