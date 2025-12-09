Путин в Индии
Регион
9 декабря, 05:43

Шесть штурмовых групп ВСУ уничтожены на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Российские военные сообщили об уничтожении шести украинских штурмовых групп на Сумском направлении. Атака была сорвана в ночное время, когда противник пытался скрытно занять позиции.

Как сообщили РИА «Новости« в силовых структурах, попытки скрытного подвода групп ВСУ предпринимались в районах населённых пунктов Андреевка, Кондратовка и Садков. Все они были пресечены комплексным огневым поражением

Недавно Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота в ходе выполнения задания на востоке Украины. Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошёл 8 декабря в дневное время.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

