Шесть штурмовых групп ВСУ уничтожены на Сумском направлении
Российские военные сообщили об уничтожении шести украинских штурмовых групп на Сумском направлении. Атака была сорвана в ночное время, когда противник пытался скрытно занять позиции.
Как сообщили РИА «Новости« в силовых структурах, попытки скрытного подвода групп ВСУ предпринимались в районах населённых пунктов Андреевка, Кондратовка и Садков. Все они были пресечены комплексным огневым поражением
Недавно Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота в ходе выполнения задания на востоке Украины. Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошёл 8 декабря в дневное время.
