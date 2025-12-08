Путин в Индии
Сбежали с потерями: Бойцы ВСУ провалили контратаку в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Бойцы 225-го полка ВСУ пытались провести контратаку в лесу под Харьковом, недалеко от Лимана. Однако, как оказалось, эта вылазка не удалась, и им пришлось отступать обратно, потеряв часть своих сил, сообщили РИА «Новости» российские силовики.

«В лесу западнее Лимана противник силами 225-го отдельного штурмового полка провёл одну контратаку. Успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли французскую самоходную гаубицу TRF1редкий для данного фронта образец артиллерийского вооружения. Орудие было уничтожено бойцами группировки «Север» во время операций в Сумской и Харьковской областях. Столкновения происходили вблизи населённых пунктов Старый Салтов, Лиман, Юнаковка и Алексеевка.

