ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции французскую самоходную гаубицу TRF1 — редкий для данного фронта образец артиллерийского вооружения. Данные об этом приведены в ежедневной сводке Минобороны России.

Орудие было уничтожено бойцами группировки «Север» во время выполнения задач в районах Сумской и Харьковской областей. Бои велись вблизи населённых пунктов Старый Салтов, Лиман, Юнаковка и Алексеевка. Помимо гаубицы, в ходе столкновений были ликвидированы 19 автомобилей противника, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, танк, а также свыше 205 военнослужащих ВСУ.

«ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, зенитный ракетный комплекс, 155-мм артиллерийское орудие TRF1 производства Франции, 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении.

Гаубица TRF1 калибра 155 миллиметров способна вести огонь на расстояние до 24 километров обычными снарядами и до 30 километров активно-реактивными боеприпасами. Особенностью орудия является ограниченная самодвижущаяся способность — оно может перемещаться со скоростью около 8 км/ч, что отличает его от буксируемых аналогов. Украина располагала не более чем 14 такими системами, из которых как минимум семь уже уничтожены российскими войсками.

Ранее стало известно, что артиллерийские подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укреплённым позициям ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области. В результате были разрушены несколько опорных пунктов противника, что вынудило украинские подразделения оставить данный укрепрайон.