6 декабря, 14:37

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в одном из районов Гуляйполя

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укрепленным позициям ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили представители Минобороны России.

ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в одном из районов населённого пункта Гуляйполе. Видео © Telegram / Минобороны России

«Работая в связке с разведывательными дронами войск беспилотных систем, артиллеристы нанесли серию выверенных ударов по целям. В результате несколько опорных пунктов были разрушены», — сказано в сообщении.

Действия армии РФ привели к тому, что украинские силы были вынуждены покинуть укреплённый район. Это позволило штурмовым группам ВС России продолжить наступление.

«Он кивнул»: Российский дрон вывел беженцев из Красноармейска под огнём миномётов ВСУ

Ранее сообщалось, что ВС РФ уже наносили удар по позициям ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Это вынудило украинские войска отступить. Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразил пункты временной дислокации противника. В результате этой атаки были уничтожены укреплённые позиции и сооружения ВСУ.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
