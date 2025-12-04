Мощный удар «Града» заставил ВСУ бежать под Гуляйполем

Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, в результате чего украинские войска были вынуждены отступить. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Мощный удар «Града» под Гуляйполем. © Telegram / Минобороны России

Согласно информации ведомства, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразил пункты временной дислокации противника. В результате огня были уничтожены укреплённые позиции и сооружения, которые использовались для размещения личного состава и техники ВСУ.

«Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» 35-й армии группировки войск «Восток» нанёс удар по выявленным пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области. В результате уничтожены укреплённые позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы и техники», — говорится в сообщении.