По последним данным, полученным из официальных сводок Министерства обороны Российской Федерации, российские войска добились тактического успеха на Запорожском направлении.

Согласно заявлению оборонного ведомства, подразделения, входящие в состав группировки войск «Восток», смогли углубить свои позиции, успешно преодолевая оборону противника. В результате этих действий, как сообщается, было освобождено (или взято под контроль) населённый пункт Червоное, расположенный на территории Запорожской области.

Таким образом, в ходе минувших суток группировка «Восток» продемонстрировала дальнейшее продвижение вглубь занятых рубежей, кульминацией чего стало установление контроля над Червоным.

В ходе недавних активных действий российские вооружённые силы также обились значительных успехов на нескольких направлениях, что привело к смене контроля над рядом стратегически важных населённых пунктов: ВС РФ освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.