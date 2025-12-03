Бойцы ВС РФ открыли ещё одну дорогу на Гуляйполе после освобождения Червоного

Российские войска группы «Восток» после освобождения села Червоное в Запорожской области открыли себе ещё одну дорогу на Гуляйполе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«После освобождения Червоного группировка войск «Восток» открывает себе ещё одну дорогу на Гуляйполе, загоняя противника в критическую ситуацию», — говорится в сообщении.

Взятие под контроль Червоного позволило подразделениям «Востока» расширить пути наступления на Гуляйполе и создать для противника критические условия. Операция идёт в рамках продолжающихся боевых действий на Запорожском направлении, уточнили в ведомствах.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, на Запорожском направлении российские войска достигли тактического успеха. Подразделения группировки «Восток» углубили позиции, преодолевая оборону противника, и взяли под контроль село Червоное в Запорожской области.