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Опубликовано 3 декабря 2025, 09:19

Бойцы ВС РФ открыли ещё одну дорогу на Гуляйполе после освобождения Червоного

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска группы «Восток» после освобождения села Червоное в Запорожской области открыли себе ещё одну дорогу на Гуляйполе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«После освобождения Червоного группировка войск «Восток» открывает себе ещё одну дорогу на Гуляйполе, загоняя противника в критическую ситуацию», — говорится в сообщении.

Взятие под контроль Червоного позволило подразделениям «Востока» расширить пути наступления на Гуляйполе и создать для противника критические условия. Операция идёт в рамках продолжающихся боевых действий на Запорожском направлении, уточнили в ведомствах.

Новости СВО. ВС РФ взяли Доброполье и Зелёный Гай, громят 15 батальонов ВСУ на Осколе, Запад толкает Киев на уступки, 3 декабря
Новости СВО. ВС РФ взяли Доброполье и Зелёный Гай, громят 15 батальонов ВСУ на Осколе, Запад толкает Киев на уступки, 3 декабря

Напомним, что сегодня, 3 декабря, на Запорожском направлении российские войска достигли тактического успеха. Подразделения группировки «Восток» углубили позиции, преодолевая оборону противника, и взяли под контроль село Червоное в Запорожской области.

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Милена Скрипальщикова
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