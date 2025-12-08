Путин в Индии
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 декабря, 11:50

Главком ВСУ Сырский заявил, что Украине нужно мобилизовать больше людей

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ключ к успеху на фронте — не техника, а люди. Он заявил о необходимости расширенной мобилизации, вербовки и новых контрактов для качественной подготовки личного состава. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ключевой момент наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, вербовка, новые контракты – и, как следствие, качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперёд. Я подчеркнул это на ежемесячном совещании по вопросам повышения качества подготовки», — указал он.

По словам Сырского, успех Вооружённых сил Украины зависит прежде всего от человеческого ресурса. Он отметил, что регулярная мобилизация, привлечение новых контрактников и вербовка необходимы для повышения уровня подготовки военнослужащих. Главком подчеркнул, что в работе с персоналом нельзя останавливаться на достигнутом — требуется постоянное развитие и совершенствование навыков.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины потеряли французскую самоходную гаубицу TRF1, редкий для данного фронта образец артиллерийского вооружения. Орудие было уничтожено бойцами группировки «Север» во время операций в Сумской и Харьковской областях. Столкновения происходили вблизи населённых пунктов Старый Салтов, Лиман, Юнаковка и Алексеевка.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

