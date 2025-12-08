Путин в Индии
8 декабря, 09:41

ВС РФ за сутки нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении ударов по ключевым целям на территории, контролируемой противником.

Согласно заявлению ведомства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места подготовки и запуска дальнобойных дронов, а также временные пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников, зафиксированные в 142 районах.

Подоляка: ВС РФ повысили эффективность ударов по Украине, изменив время запусков
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Удары были нанесены по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. В атаке, согласно заявлению ведомства, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», наземные комплексы и беспилотники дальнего действия. В числе поражённых целей было названо предприятие по производству ударных дронов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
