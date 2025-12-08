ВС РФ за сутки нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении ударов по ключевым целям на территории, контролируемой противником.

Согласно заявлению ведомства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места подготовки и запуска дальнобойных дронов, а также временные пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников, зафиксированные в 142 районах.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Удары были нанесены по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. В атаке, согласно заявлению ведомства, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», наземные комплексы и беспилотники дальнего действия. В числе поражённых целей было названо предприятие по производству ударных дронов.