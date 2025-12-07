Подоляка: ВС РФ повысили эффективность ударов по Украине, изменив время запусков

Новое техническое оснащение беспилотников и изменение тактики их применения резко повысили эффективность российских ударов по Украине. Такое заявление в телеграм-канале сделал известный военблогер Юрий Подоляка.

По его словам, ключевыми факторами стали модернизация самих дронов, улучшение разведки и отказ от ночных атак в пользу дневных.

«Я уже обращал внимание, что сегодня наши БПЛАшники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причём два крайних крупных были именно такими», — отметил Подоляка.

Он пояснил, что удары при дневном свете позволяют операторам камер дронов чётко видеть цели, что значительно увеличивает точность поражения. Также военблогер указал на технический прогресс: российские беспилотники стали быстрее и получили улучшенную возможность полёта на сверхмалых высотах, что затрудняет их перехват.

Особую роль Подоляка отвёл разведке. Он подчеркнул, что за годы проведения СВО Россия создала мощную многоуровневую систему обнаружения целей, что является фундаментом для успешных ударов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Удары были нанесены по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. В атаке, согласно заявлению ведомства, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», наземные комплексы и беспилотники дальнего действия. В числе поражённых целей было названо предприятие по производству ударных дронов.