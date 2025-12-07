Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 09:41

ВС РФ нанесли удар по транспортной и топливной инфраструктуре ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Вооружённые силы Российской Федерации провели ночную масштабную операцию и нанесли удары высокоточным оружием по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», наземными комплексами и беспилотниками дальнего действия по целям, используемым в интересах ВСУ, включая предприятие по производству ударных дронов. Все объекты были поражены.

Украину готовят к полной остановке энергосистемы из-за многочисленных ударов ВС РФ
Украину готовят к полной остановке энергосистемы из-за многочисленных ударов ВС РФ

Ранее сообщалось, что российские военные заявили о ликвидации пункта временной дислокации 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооружённых сил Украины в ДНР. Удар был нанесён по жилому дому в селе Свято-Покровское, который, по данным источника, использовался украинскими военными одновременно в качестве жилья и склада. Для атаки были задействованы FPV-дроны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar