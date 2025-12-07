ВС РФ нанесли удар по транспортной и топливной инфраструктуре ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации провели ночную масштабную операцию и нанесли удары высокоточным оружием по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», наземными комплексами и беспилотниками дальнего действия по целям, используемым в интересах ВСУ, включая предприятие по производству ударных дронов. Все объекты были поражены.

Ранее сообщалось, что российские военные заявили о ликвидации пункта временной дислокации 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооружённых сил Украины в ДНР. Удар был нанесён по жилому дому в селе Свято-Покровское, который, по данным источника, использовался украинскими военными одновременно в качестве жилья и склада. Для атаки были задействованы FPV-дроны.