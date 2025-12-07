Путин в Индии
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 декабря, 05:40

Украину готовят к полной остановке энергосистемы из-за многочисленных ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Массированные удары российских войск рано или поздно приведут к полному коллапсу энергетической системы Украины. Такой прогноз в своём телеграм-канале озвучил известный военблогер Юрий Подоляка.

«Далее такие удары будут всё более и более ощутимыми по последствиям. И рано или поздно система рухнет и наступит общая её остановка. Не навсегда, но это не так уж и важно», — подчеркнул блогер.

По оценке Подоляки, массированный удар, нанесённый 6 декабря, стал одним из наиболее разрушительных для украинской энергетики. Он считает, что даже после временной остановки восстановить систему до прежнего уровня будет крайне сложно, а ВС РФ могут обнулить любой прогресс, использовав для этого ещё меньше средств.

Напомним, что после массированного удара ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Владимир Зеленский даже выпустил отдельное обращение. Он вновь попросил европейских союзников дать Украине ещё больше оружия и денег, а также придумать новые санкции против России.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

