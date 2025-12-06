Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 12:53

Зеленский срочно воззвал к Западу после массированного «удара возмездия» России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский отреагировал на российские удары возмездия по ряду объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины. Он обратился к Западу за помощью.

«Были также удары по предприятиям Киевской области. Главной целью этих ударов снова стала энергетика», — указал украинский политик в соцсетях.

По словам Зеленского, атаки затронули объекты в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях. В своём обращении глава киевского режима также в очередной раз призвал западных партнёров дать Киеву ещё больше оружия и ужесточить санкционное давление на Россию.

Восемь взрывов прогремело в Запорожье при атаке ВСУ: мужчина ранен, повреждён газопровод
Восемь взрывов прогремело в Запорожье при атаке ВСУ: мужчина ранен, повреждён газопровод

Ранее Life.ru сообщал, что по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены завыли в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего сигнал распространили в стране повсеместно. В Днепропетровске взрывы были настолько сильными, что пожар до сих пор тушат вертолёты.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar