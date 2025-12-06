Зеленский срочно воззвал к Западу после массированного «удара возмездия» России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский отреагировал на российские удары возмездия по ряду объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины. Он обратился к Западу за помощью.
«Были также удары по предприятиям Киевской области. Главной целью этих ударов снова стала энергетика», — указал украинский политик в соцсетях.
По словам Зеленского, атаки затронули объекты в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях. В своём обращении глава киевского режима также в очередной раз призвал западных партнёров дать Киеву ещё больше оружия и ужесточить санкционное давление на Россию.
Ранее Life.ru сообщал, что по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены завыли в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего сигнал распространили в стране повсеместно. В Днепропетровске взрывы были настолько сильными, что пожар до сих пор тушат вертолёты.
