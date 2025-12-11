Президент РФ во время совещания о текущей обстановке в зоне СВО отметил, что ВС РФ сильнее противника и показывают хорошую динамику на всех направлениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях», — сказал представитель Кремля.

Кстати, сегодня российская армия освободила село Лиман в Харьковской области. Этот населённый пункт находится неподалёку от Волчанска. Штурм проводили подразделения группировки войск «Север».

И только на Украине отрицают всяческие успехи ВС РФ. Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российским войсками якобы не удалось ни освободить Красноармейск, ни окружить Димитров. Он также заявил, что в будущем в украинскую армию будут набирать ещё больше солдат.