Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 13:47

Песков: Путин отметил хорошую динамику у ВС РФ на всех направлениях спецоперации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Президент РФ во время совещания о текущей обстановке в зоне СВО отметил, что ВС РФ сильнее противника и показывают хорошую динамику на всех направлениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях», — сказал представитель Кремля.

Кстати, сегодня российская армия освободила село Лиман в Харьковской области. Этот населённый пункт находится неподалёку от Волчанска. Штурм проводили подразделения группировки войск «Север».

Путину доложили о взятии Северска
Путину доложили о взятии Северска

И только на Украине отрицают всяческие успехи ВС РФ. Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российским войсками якобы не удалось ни освободить Красноармейск, ни окружить Димитров. Он также заявил, что в будущем в украинскую армию будут набирать ещё больше солдат.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar