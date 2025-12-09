Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с журналистами вновь заявил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) не был освобождён российскими войсками, а Димитров (украинское название — Мирноград) не окружён.

«Ещё осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать», — сказал Сырский.

По его словам, военнослужащих пришлось отвести с позиций в 5–7 километрах от Красноармейска, поскольку Вооружённые силы Российской Федерации начали обходить их с флангов. Дальнейшее удержание этих рубежей стало нецелесообразным.

«Соседний Мирноград не находится в окружении — там усложнена логистика, но она осуществляется», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. Он подчеркнул, что подразделения и части российской армии проявили инициативу и мужество, выбрав эффективные способы действий, которые оказались неожиданными для противника. Освобождение города стало возможным благодаря умелым действиям российских военных, которые смогли устранить сопротивление украинских формирований и занять стратегически важные позиции. Эта операция является демонстрацией высокого уровня подготовки и дисциплины российских солдат, способных эффективно выполнять поставленные задачи.