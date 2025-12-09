Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. Он подчеркнул, что подразделения и части российской армии проявили инициативу и мужество, выбрав эффективные способы действий, которые оказались неожиданными для противника.

Освобождение города стало возможным благодаря умелым действиям российских военных, которые смогли устранить сопротивление украинских формирований и занять стратегически важные позиции. Эта операция является демонстрацией высокого уровня подготовки и дисциплины российских солдат, способных эффективно выполнять поставленные задачи.

Победа в Красноармейске открывает дорогу к дальнейшему продвижению и установлению контроля над другими населенными пунктами региона. Устойчивое наступление российских войск на юге Донецка показывает, что усилия по освобождению Донбасса продолжаются и приносят ощутимые результаты.