Герасимов: Освобождение Красноармейска — важнейший этап освобождения Донбасса
Обложка © Минобороны РФ
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. Он подчеркнул, что подразделения и части российской армии проявили инициативу и мужество, выбрав эффективные способы действий, которые оказались неожиданными для противника.
Освобождение города стало возможным благодаря умелым действиям российских военных, которые смогли устранить сопротивление украинских формирований и занять стратегически важные позиции. Эта операция является демонстрацией высокого уровня подготовки и дисциплины российских солдат, способных эффективно выполнять поставленные задачи.
Победа в Красноармейске открывает дорогу к дальнейшему продвижению и установлению контроля над другими населенными пунктами региона. Устойчивое наступление российских войск на юге Донецка показывает, что усилия по освобождению Донбасса продолжаются и приносят ощутимые результаты.
По словам Герасимова, после освобождения города Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» заключается в ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Стоит отметить, что ВС РФ успешно продвигаются на всех направлениях.
