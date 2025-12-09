Путин в Индии
9 декабря, 05:47

Герасимов назвал главной задачей «Центра» ликвидацию сил ВСУ у Димитрова

Обложка © Минобороны РФ

После освобождения города Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» заключается в ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Это объявление было сделано начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым в ходе проверки выполнения боевых задач группами войск.

В Минобороны РФ уточнили, что Герасимов провел совещание с командирами подразделений, заслушав доклады о ходе боевых действий. Главной целью остается полная ликвидация противника в районе Димитрова, что позволит обеспечить безопасность и стабильность в данном регионе.

Эти действия демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма российских военных, способных оперативно реагировать на изменения обстановки и достигать поставленных целей. Освобождение Красноармейска стало важным шагом в установлении контроля над важными объектами и снижении интенсивности боевых действий.

В Британии назвали взятие ВС РФ Красноармейска новым словом в военном деле

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.

Оксана Попова
