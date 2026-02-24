Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 08:42

На полях СВО «расцвели» невидимые «Гиацинты»

Российские артиллеристы нашли нестандартное решение для маскировки «Гиацинтов»

Обложка © Wikipedia / Kahkonen

Обложка © Wikipedia / Kahkonen

В условиях эффективной воздушной разведки, чтобы скрыть боевые машины, одной маскировочной сети уже недостаточно. Российские артиллеристы нашли нестандартное решение: вокруг пушки «Гиацинт-С» они возвели кирпичную кладку, имитирующую разрушенный дом. Как объяснил командир орудия, пролетающий беспилотник видит улицу и руины и пролетает мимо, тогда как в чистом поле техника стала бы приоритетной целью.

«Ростех» поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для ЗРК «Панцирь»
«Ростех» поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для ЗРК «Панцирь»

«Гиацинт» особенно ценят за дальнобойность и точность — стрельба ведётся на расстояние свыше 30 километров. При этом позиции находятся примерно в десяти километрах от линии фронта, остальное уходит вглубь обороны противника. Работают артиллеристы под прикрытием РЭБ, постоянно контролируя небо на случай вражеских дронов.

«Именно ствольной арты стало меньше, в основном работает противник БПЛА самолётного типа, FPV. На месте вылета ловим. И тут контролируем регулярно. У нас тут и РЭБ установлен. В целом, в относительной безопасности работаем», — рассказал собеседник телеканала «Звезда».

Прогноз погоды для ВСУ: На СВО участились смертоносные «Ураганы»
Прогноз погоды для ВСУ: На СВО участились смертоносные «Ураганы»

Тем временем в российские войска массово начал поступать новый тяжёлый ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении «Провод». Военный эксперт в беседе с Life.ru рассказал о новейшем вооружении.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar