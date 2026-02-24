На полях СВО «расцвели» невидимые «Гиацинты»

В условиях эффективной воздушной разведки, чтобы скрыть боевые машины, одной маскировочной сети уже недостаточно. Российские артиллеристы нашли нестандартное решение: вокруг пушки «Гиацинт-С» они возвели кирпичную кладку, имитирующую разрушенный дом. Как объяснил командир орудия, пролетающий беспилотник видит улицу и руины и пролетает мимо, тогда как в чистом поле техника стала бы приоритетной целью.

«Гиацинт» особенно ценят за дальнобойность и точность — стрельба ведётся на расстояние свыше 30 километров. При этом позиции находятся примерно в десяти километрах от линии фронта, остальное уходит вглубь обороны противника. Работают артиллеристы под прикрытием РЭБ, постоянно контролируя небо на случай вражеских дронов.

«Именно ствольной арты стало меньше, в основном работает противник БПЛА самолётного типа, FPV. На месте вылета ловим. И тут контролируем регулярно. У нас тут и РЭБ установлен. В целом, в относительной безопасности работаем», — рассказал собеседник телеканала «Звезда».