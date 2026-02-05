Тяжёлый FPV-дрон «Провод» на оптоволокне начал массово поступать в войска РФ

В российские войска массово начал поступать новый тяжёлый ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении. Поставки идут через Министерство обороны. Об этом РИА «Новости» сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов.

«Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется «Провод», «Овод-Про», или «Провод»… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями», — сказал Иванов.

Новый дрон уже активно передаётся военным. По его словам, расчёты подразделений беспилотных систем дают положительную обратную связь по применению аппарата. Разработчики получают видеоматериалы с успешным использованием дрона и продолжают серийные отгрузки. Оптоволоконная система управления делает FPV-дроны неуязвимыми для радиоэлектронного подавления и перехвата сигнала. При этом радиус действия таких аппаратов ограничен длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.