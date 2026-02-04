ВС РФ в зоне СВО стали использовать новый противодроновый комплекс «Гермес»

В зоне спецоперации стали применять новый переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс «Гермес». Его основное назначение — защита от низколетящих беспилотников и вертолётов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

«Несколько образцов ППЗРК «Гермес» направлено для апробации в зону спецоперации. С момента разработки изделие претерпело множество изменений с точки зрения конструктива», — сказал он.

Разработка прошла значительные изменения: улучшена аэродинамика, модернизирован топливный отсек и повышена управляемость комплекса. Кроме того, пусковая установка была усовершенствована — теперь она способна вести до пяти выстрелов вместо прежних трёх. Это делает «Гермес» более эффективным средством против низколетящих беспилотных аппаратов и вертолётов на передовой.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» приступили к подготовке к полётам нового российского беспилотника «Грузовичок», который поступил на Харьковское направление. Дроны были переданы в войска Министерством обороны и находятся на этапе предполётной подготовки.