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Опубликовано 4 февраля, 06:28

ВС РФ в зоне СВО стали использовать новый противодроновый комплекс «Гермес»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В зоне спецоперации стали применять новый переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс «Гермес». Его основное назначение — защита от низколетящих беспилотников и вертолётов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

«Несколько образцов ППЗРК «Гермес» направлено для апробации в зону спецоперации. С момента разработки изделие претерпело множество изменений с точки зрения конструктива», — сказал он.

Разработка прошла значительные изменения: улучшена аэродинамика, модернизирован топливный отсек и повышена управляемость комплекса. Кроме того, пусковая установка была усовершенствована — теперь она способна вести до пяти выстрелов вместо прежних трёх. Это делает «Гермес» более эффективным средством против низколетящих беспилотных аппаратов и вертолётов на передовой.

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Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» приступили к подготовке к полётам нового российского беспилотника «Грузовичок», который поступил на Харьковское направление. Дроны были переданы в войска Министерством обороны и находятся на этапе предполётной подготовки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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