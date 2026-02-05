Гроза бронетехники, устойчивый к РЭБ: Военный эксперт дал характеристику новому тяжёлому дрону «Провод»

«Провод» — новейший тяжёлый дрон, и давайте сразу акцентируемся на слове «тяжёлый». Это значит дрон на оптоволокне, который не подвергается воздействию РЭБ противника, глушащего другие дроны. Он несёт гораздо больше взрывчатого вещества, что позволяет ему наносить больший урон как живой силе противника, так и технике. То есть возможности по уничтожению бронированных целей у него больше, а также разрушению различных укрепрайонов, блиндажей и так далее. Как ракеты бывают лёгкого, тяжёлого, среднего класса — так и здесь.