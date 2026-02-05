Гроза бронетехники, устойчивый к РЭБ: Военный эксперт дал характеристику новому тяжёлому дрону «Провод»
Эксперт Дандыкин: Дрон «Провод» сможет наносить больший урон живой силе и технике ВСУ
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В российские войска массово начал поступать новый тяжёлый ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении «Провод». Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru рассказал об этом новейшем вооружении.
Дандыкин назвал «Провод» крутым дроном. По его словам, такой БПЛА сможет поднимать гораздо больше фугасных зарядов или мин, поэтому возрастают возможности его поражающей силы.
«Провод» — новейший тяжёлый дрон, и давайте сразу акцентируемся на слове «тяжёлый». Это значит дрон на оптоволокне, который не подвергается воздействию РЭБ противника, глушащего другие дроны. Он несёт гораздо больше взрывчатого вещества, что позволяет ему наносить больший урон как живой силе противника, так и технике. То есть возможности по уничтожению бронированных целей у него больше, а также разрушению различных укрепрайонов, блиндажей и так далее. Как ракеты бывают лёгкого, тяжёлого, среднего класса — так и здесь.
Он подчеркнул, что сейчас БПЛА развиваются всё быстрее с созданием в ВС РФ Войск беспилотных систем.
«Сейчас у нас главный тренд набора контрактников — это Войска беспилотных систем», — добавил эксперт.
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