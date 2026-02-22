Олимпиада в Милане
22 февраля, 06:48

«Ростех» поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для ЗРК «Панцирь»

ЗРК «Панцирь». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В наши войска поступила очередная партия зенитных управляемых ракет ЗРК «Панцирь», их произвёл холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом пишет пресс-служба госкорпорации «Ростех». Поставка прошла в преддверии Дня защитника Отечества.

«В войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата», — говорится в сообщении.

В госкорпорации пояснили, что боеприпасы ближнего действия помогают увеличить боекомплект с 12 до 48 ракет. Общий объём боезапаса варьируется в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ЗУР.

«Ростех» представил 8 новых типов беспилотников перед Днём защитника Отечества
Ранее «Ростех» передал войскам партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Их произвёл концерн «Уралвагонзавод». Технику доработали с учётом опыта спецоперации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

