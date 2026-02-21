«Ростех» представил 8 новых типов беспилотников перед Днём защитника Отечества

Накануне Дня защитника Отечества «Ростех» провёл презентацию продукции, применяемой в зоне СВО. Ключевой темой мероприятия стали новейшие беспилотные системы. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний «Ростеха», которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны — от знаменитых танков «Уралвагонзавода» и другой бронетехники до бронежилетов и экипировки», — рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В рамках презентации были показаны восемь типов современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Всего в экспозицию вошло более 140 изделий — от экипировки и боеприпасов до мототехники и средств противодействия дронам. Особое внимание на мероприятии уделили беспилотным системам, включая аппараты с вертикальным взлётом. Представленные дроны отличаются по конструкции и типу двигателей: среди них есть самолётные модели, квадрокоптеры и мультикоптеры, как с электрическими установками, так и с двигателями внутреннего сгорания.

Он уточнил, что разработки принадлежат предприятиям «Калашников», холдинга «Росэл» и другим структурам корпорации. Часть образцов уже выпускается серийно, остальные готовятся к запуску в производство. В «Ростехе» подчеркнули, что развитие беспилотных систем остаётся одним из приоритетных направлений работы.

Ранее сообщалось, что в российские войска в массовом порядке начал поступать новый тяжёлый ударный FPV-дрон «Провод» с оптоволоконной системой управления. «Провод» относится к классу тяжёлых беспилотников, что позволяет ему нести значительно больший боевой заряд, включая фугасные взрывные устройства и мины.