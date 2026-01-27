Списанная техника НАТО: в России продемонстрировали редкий британский БТР ВСУ

В России продемонстрировали редкий образец военной техники, ранее состоявший на вооружении ВСУ. Снимок бронемашины опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах запечатлён британский бронетранспортёр AT105 Saxon, производство которого, согласно открытым данным, было прекращено ещё в 1995 году. Машина была захвачена в зоне проведения специальной военной операции.

На борту БТР нанесён знак Красного креста, что может указывать на его использование для эвакуации раненых. При этом точное время съёмки фотографии не уточняется.

БТР AT105 Saxon — британский бронетранспортёр колёсной формулы 4×4, разработанный в 1970-е годы для нужд армии Великобритании. Машина предназначалась в основном для перевозки личного состава и патрульных задач, не имела тяжёлого вооружения и отличалась слабой защитой. Производство Saxon было прекращено в середине 1990-х годов, после чего техника постепенно снималась с вооружения.

В 2022–2023 годах Великобритания передала Украине ограниченное количество списанных бронетранспортёров этого типа в рамках военной помощи. В украинских и западных СМИ Saxon неоднократно критиковали за низкую проходимость, уязвимость и несоответствие условиям современного боя. Ряд машин был уничтожен или захвачен в ходе боевых действий.