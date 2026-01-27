ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января, 08:00

Списанная техника НАТО: в России продемонстрировали редкий британский БТР ВСУ

В России показали редкий британский БТР AT105 Saxon, захваченный в зоне СВО

В России продемонстрировали редкий образец военной техники, ранее состоявший на вооружении ВСУ. Снимок бронемашины опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах запечатлён британский бронетранспортёр AT105 Saxon, производство которого, согласно открытым данным, было прекращено ещё в 1995 году. Машина была захвачена в зоне проведения специальной военной операции.

Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января
Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января

На борту БТР нанесён знак Красного креста, что может указывать на его использование для эвакуации раненых. При этом точное время съёмки фотографии не уточняется.

БТР AT105 Saxon — британский бронетранспортёр колёсной формулы 4×4, разработанный в 1970-е годы для нужд армии Великобритании. Машина предназначалась в основном для перевозки личного состава и патрульных задач, не имела тяжёлого вооружения и отличалась слабой защитой. Производство Saxon было прекращено в середине 1990-х годов, после чего техника постепенно снималась с вооружения.

Митрополит Кирилл заявил, что Россия на СВО ведёт битву с духами злобы
Митрополит Кирилл заявил, что Россия на СВО ведёт битву с духами злобы

В 2022–2023 годах Великобритания передала Украине ограниченное количество списанных бронетранспортёров этого типа в рамках военной помощи. В украинских и западных СМИ Saxon неоднократно критиковали за низкую проходимость, уязвимость и несоответствие условиям современного боя. Ряд машин был уничтожен или захвачен в ходе боевых действий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

«Генерал Мороз» на стороне России: Как снег и холод ломают украинские дроны на фронте
«Генерал Мороз» на стороне России: Как снег и холод ломают украинские дроны на фронте
BannerImage

Обложка © DALL-E / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Великобритания
  • Украина
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar