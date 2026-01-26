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Опубликовано 26 января, 15:02

«Генерал Мороз» на стороне России: Как снег и холод ломают украинские дроны на фронте

NYT: Плохая погода создаёт дополнительные трудности для ВСУ на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Низкие температуры и снегопады серьёзно осложняют действия украинской армии на линии соприкосновения. К такому выводу приходит The New York Times, анализируя ситуацию на фронте.

Как пишет издание, холод резко сокращает срок службы батарей у беспилотников. Военнослужащие ВСУ пытаются решить проблему, прогревая дроны у газовых плит или используя противообледенительные спреи.

«Если идёт снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создаёт риск наступления противника», — говорится в публикации.

Также в статье отмечается, что российские войска используют плохую видимость и непогоду для прорыва.

Синоптик назвал погоду в зоне СВО идеальной для уничтожения ВСУ
Синоптик назвал погоду в зоне СВО идеальной для уничтожения ВСУ

Ранее британский военный аналитик высказал мнение, что установившиеся на Украине аномальные морозы могут оказаться выгодными для российской армии, снизив обороноспособность ВСУ и ускорив её продвижение. Ключевым фактором он назвал замерзание рек, в том числе Днепра, которые используются украинской стороной в качестве естественных оборонительных рубежей.

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Анастасия Никонорова
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